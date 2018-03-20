Парламент відхилив реформу управління державними банками

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна рада не підтримала законопроект щодо № 7180 щодо особливостей управління державними банками, який є стратегічно важливим для реформи фінансового сектору, передає УНН з посиланням на НБУ.

“Народні депутати не підтримали у першому читанні законопроект № 7180 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками“. Національний банк наголошує, що питання управління державними банками для продовження реалізації реформи фінансового сектору стратегічно важливе”, — йдеться у повідомлені Нацбанку.

Як уточнили в НБУ, прийняття законопроекту № 7180 дозволило б докорінно переглянути принципи та механізми корпоративного управління держбанками.

“Проект закону покликаний привести принципи корпоративного управління в держбанках у відповідність до найкращих міжнародних стандартів. Це значно підвищило б конкурентоспроможність та ефективність державних банків”, − зазначив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз.

Крім того зазначається, що відхилений проект закону передбачав створення ізольованої від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становили б незалежні члени.

У проекті чітко виписувалися критерії незалежності членів наглядової ради, які мали визначатися шляхом конкурсного відбору в порядку, встановленому Кабміном, виключно із числа кандидатів, відібраних на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу.

Крім того, документ пропонував запровадити кримінальну відповідальність за неправомірне втручання в роботу держбанків.

Нагадаємо, основними проблемними аспектами, які виникають у питанні реформування державних банків у НБУ називають: забезпечення належного корпоративного управління, вирішення питання непрацюючих кредитів, підвищення операційної ефективності держбанків та низка інших.

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