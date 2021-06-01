Парламент поддержал законопроект о недрах

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"Доработаны положения по интерактивной карте пользования недрами и геологии Украины. Установлены четкие требования к документам для получения специальных разрешений по результатам аукциона. Доработаны финансово-экономические расчеты начальной стоимости за предоставление спецразрешений. Исключены нормы об отсрочке рассрочки стоимости спецразрешения победителю аукциона", - сказал глава подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, нардеп от "Слуг народа" Павел Якименко, рассказывая об изменениях, внесенных в законопроект в первом чтении.

"Модернизован подход относительно отчуждения права пользования недрами государственными компаниями, чтобы исключить злоупотребления. Исключены изменения в кодекс о плате за спящие лицензии, исключено положение о плате за продление спецразрешений, которое закреплено в настоящее время на законном уровне. Исключены изменения в кодекс о недрах относительно возможностей не проводить ОВД на нарушенных янтароносных участках", - добавил он.

Детали

Согласно изменениям, законопроектом предлагается ряд норм. Так, с целью непосредственной реализации права собственности украинского народа на недра и для обеспечения экономических и социальных интересов граждан относительно прозрачного использования и справедливого распределения недр, их право на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами.

Установлены ограничения на права быть недропользователем для граждан государства-агрессора или юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора, юридических лиц, конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора, физических и юридических лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Законопроектом вводится государственный веб-портал "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины" - единственная информационная система пользования недрами, отражающий сведения о Государственном фонде недр Украины. Интерактивная карта содержит картографическую и другую геологическую информацию о недрах, сведения о специальном разрешении, другую информацию.

Предполагается подача документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет, в том числе для инициирования новых участков для вынесения на электронные аукционы.

Геологическое изучение заменяется на комплексное (сквозное) специальное разрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей. Начальная цена продажи на электронном аукционе такого разрешения на участках недр, где отсутствуют утвержденные в установленном порядке запасы полезных ископаемых, унифицируется и зависит от размера площади участка и группы полезных ископаемых.

Стоимость участков недр с утвержденными запасами определяется согласно соответствующей Методике Кабинета Министров Украины. Вместе с тем, автоматизируется и упрощается и также расчет компенсационной стоимости государственной геологической информации для субъекта рынка, который приобретет специальное разрешение на недра пользования, и нормируется ситуация с получением такой информации государственными предприятиями, которые сами ее создали за счет государственной программы развития минерально-сырьевой базы.

На уровне закона устанавливается исчерпывающий перечень случаев предоставления специального разрешения без проведения аукциона, которые нивелируют риски злоупотреблений и гарантируют логическую преемственность для инвесторов. Также устанавливается четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки.

Размер платы за предоставление специальных разрешений на пользование недрами определяется по результатам электронного аукциона. В случае предоставления разрешения без проведения электронного аукциона взимается сбор, который рассчитывается исходя из начальной цены продажи такого разрешения на электронном аукционе.

Начальная цена продажи на э-аукционе специального разрешения на геологическое изучение участков недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей, на участках недр, где отсутствуют утвержденные в установленном порядке запасы полезных ископаемых и учтенные государственным балансом составляет:

- 50 необлагаемых минимумов доходов граждан за 1 га соответствующего участка недр для полезных ископаемых местного значения за год пользования;

- 100 необлагаемых минимумов доходов граждан за 1 га соответствующего участка недр для полезных ископаемых общегосударственного значения за год пользования за исключением полезных ископаемых общегосударственного значения, определенных в следующей части;

- 150 необлагаемых минимумов доходов граждан за 1 га соответствующего участка недр для цветных, благородных, редкометальных, редкоземельных, рассеянных, радиоактивных металлов, сырья ювелирного (кроме янтаря) и сырья ювелирно-поделочного за год пользования;

- 100 необлагаемых минимумов доходов граждан для горючих газообразных и жидких полезных ископаемых за 1 км2 соответствующего участка недр в год пользования;

- 50 необлагаемых минимум доходов граждан для горючих газообразных и жидких полезных ископаемых в пределах континентального шельфа и исключительной морской экономической зоны за 1 км2 соответствующего участка недр в год пользования.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в феврале Верховная Рада не приняла за основу законопроект 4187 о поддержке развития отечественных отраслей недропользования.



