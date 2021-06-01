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Парламент підтримав законопроект про надра

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок підтримала в першому читанні проект закону № 4187 щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування. Рішення підтримало 292 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Парламент підтримав законопроект про надра

Цитата:

"Доопрацьовано положення щодо інтерактивної карти користування надрами та геології України. Встановлені чіткі вимоги до документів для одержання спецдозволів за результатом аукціону. Доопрацьовано фінансово-економічні розрахунки початкової вартості за надання спецдозволів. Виключено норми щодо відтермінування розстрочки вартості спецдозволу переможцю аукціону", - сказав Голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Комітету з питань екологічної політики та природокористування, нардеп від "Слуг народу" Павло Якименко, розповідаючи про зміни, внесені до законопроекту до повторного першого читанні.

"Модернізовано підхід щодо відчуження права користування надрами державними компаніями, щоб унеможливити зловживання. Виключено зміни до кодексу щодо плати за сплячі ліцензії, виключено положення щодо плати за продовження спецдозволів, яка закріплена наразі на законному рівні. Виключено зміни до кодексу про надра щодо можливості не проводити ОВД на порушених бурштиноносних ділянках", - додав він.

Деталі

Відповідно до змін, законопроектом пропонується низка норм. Так, з метою безпосередньої реалізації права власності Українського народу на надра та для забезпечення економічних та соціальних інтересів громадян щодо прозорого використання та справедливого розподілу надр, їх право на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами.

Встановлено обмеження щодо права бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора, юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Законопроектом запроваджується державний веб-портал "Інтерактивна карта користування надрами та геології України" — єдина інформаційна система користування надрами, що відображає відомості про Державний фонд надр України.
Інтерактивна карта містить картографічну та іншу геологічну інформацію про надра, відомості про спеціальний дозвіл, іншу інформацію.

Передбачається подання документів та звітності у електронній формі через електронний кабінет, у тому числі для ініціювання нових ділянок для винесення на електронні аукціони.

Геологічне вивчення замінюється на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком. Початкова ціна продажу на електронному аукціоні такого дозволу на ділянках надр, де відсутні затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин, уніфікується та залежить від розміру площі ділянки та групи корисної копалини.

Вартість ділянок надр із затвердженими запасами визначається згідно відповідної Методики Кабінету Міністрів України. Разом з тим автоматизується та спрощується також обрахунок компенсаційної вартості державної геологічної інформації для суб’єкта ринку, який придбає спеціальний дозвіл на надра користування, та унормовується ситуація із отриманням такої інформації державними підприємствами, що самі її створили за кошти державної програми розвитку мінерально-сировинної бази.

На рівні закону встановлюється вичерпний перелік випадків надання спеціального дозволу без проведення аукціону, які нівелюють ризики зловживань та гарантують логічну спадковість для інвесторів. Також встановлюється чіткий та вичерпний перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а також випадків його тимчасового зупинення.
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами електронного аукціону. У разі надання дозволу без проведення електронного аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на електронному аукціоні.

Початкова ціна продажу на е-аукціоні спеціального дозволу на геологічне вивчення ділянок надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням, на ділянках надр де відсутні затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин та обліковані державним балансом становить:

- 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 га відповідної ділянки надр для корисних копалин місцевого значення за рік користування;

- 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 га відповідної ділянки надр для корисних копалин загальнодержавного значення за рік користування за винятком корисних копалин загальнодержавного значення, визначених в наступній частині;

- 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 га відповідної ділянки надр для кольорових, благородних, рідкіснометалевих, рідкісноземельних, розсіяних, радіоактивних металів, сировини ювелірної (крім бурштину) та сировини ювелірно-виробної за рік користування;

- 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для горючих газоподібних та рідких корисних копалин за 1 км2 відповідної ділянки надр за рік користування;

- 50 неоподатковуваних мінімум доходів громадян для горючих газоподібних та рідких корисних копалин в межах континентального шельфу та виключної морської економічної зони за 1 км2 відповідної ділянки надр за рік користування.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у лютому Верховна Рада не ухвалила за основу законопроект 4187 щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування.

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