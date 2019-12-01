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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34161 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106692 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Парламент Ирака принял отставку премьера из-за протестов

Парламент Ирака принял отставку премьера из-за протестов

Киев  •  УНН

 • 12239 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, сообщает телеканал Aljazeera, пишет УНН.

Решение было принято в парламенте без голосования, поскольку процедура не предусмотрена конституцией страны. Спикер Мухаммед аль-Халбуси сообщил, что парламентарии обратятся к президенту республики Бархаму Салеху, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.

Махди объявил о намерении уйти в отставку 29 ноября. Это решение он объяснил массовыми протестами, которые идут в Ираке с начала октября. Протестующие выступают против коррупции, безработицы и нищеты. По информации Bloomberg, из-за стычек с полицией с начала октября в стране погибли 30 человек. 30 ноября кабинет министров Ирака одобрил отставку Махди.

Адель Абдель Махди занял пост премьер-министра Ирака после парламентских выборов в 2018 году.

Как писал УНН, в Ираке продолжаются антиправительственные протесты несмотря на заявление премьера об отставке.

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