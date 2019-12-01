Парламент Іраку прийняв відставку прем'єра через масові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Парламент Іраку схвалив відставку прем’єр-міністра країни Аделя Абдель Махді, повідомляє телеканал Aljazeera, пише УНН.
Рішення було прийнято в парламенті без голосування, оскільки процедура не передбачена конституцією країни. Спікер Мухаммед аль-Халбусі повідомив, що парламентарії звернуться до президента республіки Бархама Салеха, щоб він висунув кандидатуру нового прем’єр-міністра відповідно до 76-ї статті конституції Іраку.
Махді оголосив про намір піти у відставку 29 листопада. Це рішення він пояснив масовими протестами, які тривають в Іраку з початку жовтня. Протестуючі виступають проти корупції, безробіття і злиднів. За інформацією Bloomberg, через сутички з поліцією з початку жовтня в країні загинули 30 осіб. 30 листопада кабінет міністрів Іраку схвалив відставку Махді.
Адель Абдель Махді зайняв пост прем’єр-міністра Іраку після парламентських виборів в 2018 році.
Як писав УНН, в Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем’єра про відставку.