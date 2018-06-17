Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

В четверг стало известно, что лидер главной оппозиционной партии Греции “Новая демократия” Кириакос Мицотакис рассказал о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу из-за итогов сделки с Македонией относительно её названия. Ранее партия заявила о намерении вынести вотум недоверия всему правительству страны.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины достигли соглашения о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны — Республика Северная Македония — будет переводиться на все языки, а достигнута с Грецией договоренность “подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны”, и облегчит европейской и евроатлантической интеграции.

Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Афины настаивают на том, чтобы название Македонии были изменены во избежание путаницы с греческой провинцией — историческим регионом Македония, которая граничит с одноименным независимой республикой.

Греция поэтому блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано главами МИД двух государств 17 июня в районе озера Преспа, граничащей с Македонией, Грецией и Албанией.