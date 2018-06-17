Парламент Греції відхилив вотум недовіри уряду Ціпраса

У четвер стало відомо, що лідер головної опозиційної партії Греції “Нова демократія” Кіріакос Міцотакіс розповів про намір провести у парламенті країни голосування з питання про недовіру Ціпрасу через підсумки угоди із Македонією щодо її назви. Раніше партія заявила про намір винести вотум недовіри усьому уряду країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв повідомив на прес-конференції у вівторок, що Скоп’є і Афіни дійшли згоди щодо найменування балканської республіки. За його словами, нова назва країни — Республіка Північна Македонія — буде переводитися на всі мови, а досягнута з Грецією домовленість “підтверджує македонську ідентичність і є гарантією майбутнього процвітання країни”, та полегшить європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Афіни наполягають на тому, щоб назву Македонії було змінено задля уникнення плутанини зі грецької провінцією — історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою.

Греція через це блокує вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО.

У п’ятницю агентство Reuters повідомило, що угода про нову назву Македонії буде підписано главами МЗС двох держав 17 червня в районі озера Преспа, що межує з Македонією, Грецією і Албанією.