Парламент Гаити выступил за отставку премьера и правительства страны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Палата депутатов Гаити проголосовала в понедельник за отставку премьера страны Жан Анри Сеана и всего кабинета министров. Об этом сообщает новостной портал Haiti Libre, передает УНН.
По данным издания, за сложения полномочий главы правительства выступили 93 депутата, шесть - против, трое воздержались.
"Сообщение о решении парламента будет направлено президенту республики. Новый премьер-министр должен быть назначен в результате консультаций между главой государства и парламентом", - приводит портал слова спикера Палаты депутатов Гарри Бодо.
Причиной негативной оценки деятельности премьера стала его неспособность улучшить жилищные условия и экономическое положение населения в течение шести месяцев с момента назначения на должность.
Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, - самое бедное государство Западного полушария.
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Как сообщал УНН, в начале февраля в республике начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиз, обвиняют власть в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общее ухудшение экономической ситуации в стране.
14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.