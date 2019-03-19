Парламент Гаїті виступив за відставку прем'єра і уряду країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Палата депутатів Гаїті проголосувала в понеділок за відставку прем'єра країни Жан- Анрі Сеана і всього кабінету міністрів. Про це повідомляє новинний портал Haiti Libre, передає УНН.
За даними видання, за складення повноважень голови уряду виступили 93 депутати, шість — проти, троє утрималися.
“Повідомлення про рішення парламенту буде направлено президенту республіки. Новий прем’єр-міністр повинен бути призначений в результаті консультацій між главою держави і парламентом”, — наводить портал слова спікера Палати депутатів Гарі Бодо.
Причиною негативної оцінки діяльності прем’єра стала його нездатність поліпшити житлові умови і економічне становище населення протягом шести місяців з моменту призначення на посаду.
Гаїті, населення якого становить близько 10,6 млн чоловік, — найбідніша держава Західної півкулі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протестувальники взяли під контроль вулиці столиці Гаїті і вимагають відставки президента
Як повідомляв УНН, на початку лютого в республіці почалися масові акції протесту, їх учасники вимагають відставки президента Жовенеля Моїз, звинувачують владу в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і загальне погіршення економічної ситуації в країні.
14 лютого в Порт-о-Пренсі відбулися перші сутички протестувальників і поліції. Як повідомила Міжамериканська комісія з прав людини при Організації американських держав, всього з початку акцій протесту загинули 26 осіб, ще 77 постраждали.