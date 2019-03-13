Парламент Британии попытается проголосовать по Brexit без соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Британский парламент позже сегодня проведет голосование по тому, запрещать ли Великобритании выходить из ЕС 29 марта без соглашения, после того как вновь отклонил соглашение премьер-министра страны Терезы Мэй о Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Соглашение провалили в Палате общин во вторник вечером.
Правительство Великобритании опубликует пособие для предприятий по тарифам и предложениям по ирландской границе в случае отсутствия соглашения в среду утром. Кабинет министров должен встретиться в 8:00 по Гринвичу.
Большое количество лидеров ЕС выразили свою обеспокоенность после того, как депутаты проголосовали 391 против 242 голосов, чтобы отклонить соглашение Мэй.
Премьер сказала, что парламентарии из Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, получат "свободу голоса" (free vote) в среду вечером.
Это означает, что парламентарии-тори могут голосовать как сами хотят, а не выполнять приказы партийных лидеров - необычный шаг для такого рода голосований, отмечает издание.
"Эта Палата отказывается одобрить выход из Европейского Союза без соглашения о выходе и рамок будущих отношений 29 марта", - говорится в проекте документа.
Если выход без соглашения будет отклонен, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 - правовом механизме, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.
ЕС заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на какую-либо отсрочку.
Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.
В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.