Парламент Британии попытается проголосовать по Brexit без соглашения

КИЕВ. 13 марта. УНН. Британский парламент позже сегодня проведет голосование по тому, запрещать ли Великобритании выходить из ЕС 29 марта без соглашения, после того как вновь отклонил соглашение премьер-министра страны Терезы Мэй о Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.