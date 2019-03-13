Парламент Британії спробує проголосувати щодо Brexit без угоди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Британський парламент пізніше сьогодні проведе голосування щодо того, чи забороняти Великій Британії виходити з ЄС 29 березня без угоди, після того як знову відхилив угоду прем'єр-міністра країни Терези Мей щодо Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.