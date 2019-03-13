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Парламент Британії спробує проголосувати щодо Brexit без угоди

Парламент Британії спробує проголосувати щодо Brexit без угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Британський парламент пізніше сьогодні проведе голосування щодо того, чи забороняти Великій Британії виходити з ЄС 29 березня без угоди, після того як знову відхилив угоду прем'єр-міністра країни Терези Мей щодо Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Угоду провалили у Палаті громад у вівторок увечері.

Уряд Великої Британії опублікує посібник для підприємств щодо тарифів і пропозицій щодо ірландського кордону у разі відсутності угоди у середу вранці. Кабінет міністрів повинен зустрітися о 8:00 за Гринвічем.

Велика кількість лідерів ЄС висловили своє занепокоєння після того, як депутати проголосували 391 проти 242 голосів, щоб відхилити угоду Мей.

Прем'єр сказала, що парламентарі з Консервативної партії, яку очолює Мей, отримають "свободу голосу" (free vote) в середу ввечері.

Це означає, що парламентарі-торі можуть голосувати як самі хочуть, а не виконувати накази партійних лідерів - незвичайний крок для такого роду голосувань, відзначає видання.

"Ця Палата відмовляється схвалити вихід з Європейського Союзу без угоди про вихід і рамки майбутніх відносин 29 березня", - сказано у проекті документа.

Якщо вихід без угоди буде відхилений, парламентарі у четвер проголосують за відстрочку Brexit, продовживши його за статтею 50 - правовим механізмом, який дозволяє вийти Великій Британії з ЄС.

ЄС заявив, що йому буде потрібно "переконливе обгрунтування", перш ніж він погодитися на хоч якусь відстрочку.

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.

Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Вихід з ЄС через 16 днів наразі залишається позицією Великої Британії за замовчуванням відповідно до законодавства.

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