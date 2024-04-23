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Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду
Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.
В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала
Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который пытался направить российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передав врагу координаты.
Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf
Прокуратура Германии начала расследование в отношении концерна Knauf в связи с его вероятной причастностью к реконструкции оккупированного россией Мариуполя.
В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия
В результате атаки российского беспилотника на Одессу были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, а также повреждены жилые дома и автомобили.
Рада планирует уволить семь членов Счетной палаты - нардеп
Парламент планирует уволить 7 членов Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий, а не 1, как планировалось ранее.
В Раде планируют рассмотреть законопроект о международном сотрудничестве громад: что предполагается
Законопроект №9450 о международном территориальном сотрудничестве был обновлен несколькими важными изменениями, в частности, расширена сфера его действия на большее количество территорий, разделено сотрудничество на межтерриториальное, трансграничное и транснациональное, запрещено сотрудничество с государством-агрессором, разрешено районным советам и главам военных администраций инициировать сотрудничество, предусмотрен четкий алгоритм реализации совместных проектов, финансируемых за счет ЕС, а также введена детальная процедура согласования соглашений о сотрудничеств.
Интер стал чемпионом Италии 2024 года после победы в дерби над Миланом
Миланский "Интер" добыл свой 20-й титул чемпиона Серии А, победив в ожесточенном дерби соперников из "Милана" со счетом 2:1.
В Украине могут упростить ввоз хлопчатника. Он является необходимым для производства пороха
Верховная Рада планирует упростить процедуры ввоза и оборота хлопка, важного сырья для производства пороха, в Украине, чтобы поддержать потребности отечественной промышленности в ресурсах во время и после военного положения.
В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.