Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

В Великобритании правительственный законопроект о депортации мигрантов в Руанду станет законом после того, как Палата лордов в ночь на вторник, 23 апреля, одобрила его. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Ожидается, что во вторник король подпишет законопроект. Источники в министерстве внутренних дел Британии сообщили The Guardian, что они уже определили группу просителей убежища, которых первыми вышлют в Восточную Африку в июле.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил законопроект, предусматривающий депортацию просителей убежища, прибывших нелегальным путем, как попытку остановить лодки мигрантов, пересекающих Ла-Манш.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что это "знаковый момент в нашем плане по остановке лодок".

Впрочем, этот законопроект вызвал споры как в британском парламенте, так и в обществе.

Директор по пропаганде Международного комитета спасения Великобритании Дениса Делич заявила в понедельник, что "отправка беженцев в Руанду - это неэффективный, неоправданно жестокий и дорогостоящий подход".

Министерство внутренних дел сократило список до 350 мигрантов, в отношении которых возникнет меньше проблем при депортации.

Адвокаты сообщили Guardian, что они будут готовить судебные иски от имени отдельных просителей убежища. Они могут обжаловать их высылку в каждом конкретном случае, что может привести к исключению их из списка на вылет.

Законопроект позволяет обжаловать решение, если задержанному грозит "реальный, неизбежный и предсказуемый риск серьезного необратимого вреда в случае высылки в Руанду".

Апелляцию можно подать в течение восьми дней после получения письма о депортации. Министерству внутренних дел будет дано несколько дней на ответ. Если апелляция будет отклонена, просителю убежища дадут семь дней на подачу окончательной апелляции в суд высшей инстанции, который примет решение по его иску в течение еще 23 дней.

По данным Государственного контрольного управления, сделка обойдется в 1,8 млн фунтов стерлингов на каждого из первых 300 депортированных.

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