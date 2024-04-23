Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  120956 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  121547 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  129500 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155654 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223856 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  413444 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175458 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131736 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102600 просмотра

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18 апреля 2024, 13:51  •  380794 просмотра

Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.

Новости Мира •   •  11278 просмотра
Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который пытался направить российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передав врагу координаты.

Война •   •  11503 просмотра
В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf

Прокуратура Германии начала расследование в отношении концерна Knauf в связи с его вероятной причастностью к реконструкции оккупированного россией Мариуполя.

Новости Мира •   •  11774 просмотра
Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf

В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  12445 просмотра
В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия

В результате атаки российского беспилотника на Одессу были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, а также повреждены жилые дома и автомобили.

Война •   •  13364 просмотра
Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия

Рада планирует уволить семь членов Счетной палаты - нардеп

Парламент планирует уволить 7 членов Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий, а не 1, как планировалось ранее.

политика •   •  14732 просмотра
Рада планирует уволить семь членов Счетной палаты - нардеп

В Раде планируют рассмотреть законопроект о международном сотрудничестве громад: что предполагается

Законопроект №9450 о международном территориальном сотрудничестве был обновлен несколькими важными изменениями, в частности, расширена сфера его действия на большее количество территорий, разделено сотрудничество на межтерриториальное, трансграничное и транснациональное, запрещено сотрудничество с государством-агрессором, разрешено районным советам и главам военных администраций инициировать сотрудничество, предусмотрен четкий алгоритм реализации совместных проектов, финансируемых за счет ЕС, а также введена детальная процедура согласования соглашений о сотрудничеств.

политика •   •  13750 просмотра
В Раде планируют рассмотреть законопроект о международном сотрудничестве громад: что предполагается

Интер стал чемпионом Италии 2024 года после победы в дерби над Миланом

Миланский "Интер" добыл свой 20-й титул чемпиона Серии А, победив в ожесточенном дерби соперников из "Милана" со счетом 2:1.

спорт •   •  10515 просмотра
Интер стал чемпионом Италии 2024 года после победы в дерби над Миланом

В Украине могут упростить ввоз хлопчатника. Он является необходимым для производства пороха

Верховная Рада планирует упростить процедуры ввоза и оборота хлопка, важного сырья для производства пороха, в Украине, чтобы поддержать потребности отечественной промышленности в ресурсах во время и после военного положения.

Война •   •  13195 просмотра
В Украине могут упростить ввоз хлопчатника. Он является необходимым для производства пороха

В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА

Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.

Война •   •  11217 просмотра
В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА