Парк развлечений в Австралии, где погибли 4 человека, откроют 28 октября

"Парк откроют для посетителей в пятницу. Утром пройдет церемония памяти жертв трагедий. После этого будут работать только лишь маленькие аттракционы, зоопарк и аквапарк", - говорится в сообщении.

В заявлении администрация Dreamworld также уверяет, что в момент происшествия условия безопасности в парке отвечали всем требованиям. Последняя проверка аттракциона, где произошла трагедия, была проведена 29 сентября. Отчет о проверке будет предоставлен следователям.

Как сообщал УНН, четыре человека погибли во время посещения аттракциона в тематическом парке Dreamworld в австралийском штате Квинсленд.