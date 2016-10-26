Парк развлечений в Австралии, где погибли 4 человека, откроют 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Детский тематический парк Dreamworld в Австралии, где накануне на аттракционе погибли четыре человека, вновь откроется 28 октября. Об этом сообщила администрация парка, передает УНН со ссылкой на РИА «Новости».
"Парк откроют для посетителей в пятницу. Утром пройдет церемония памяти жертв трагедий. После этого будут работать только лишь маленькие аттракционы, зоопарк и аквапарк", - говорится в сообщении.
В заявлении администрация Dreamworld также уверяет, что в момент происшествия условия безопасности в парке отвечали всем требованиям. Последняя проверка аттракциона, где произошла трагедия, была проведена 29 сентября. Отчет о проверке будет предоставлен следователям.
Как сообщал УНН, четыре человека погибли во время посещения аттракциона в тематическом парке Dreamworld в австралийском штате Квинсленд.