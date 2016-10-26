Парк розваг в Австралії, в якому загинуло 4 осіб, відкриють 28 жовтня

“Парк відкриють для відвідувачів у п’ятницю. Зранку пройде церемонія пам’яті жертв трагеді. Після цього працюватимуть лише лише маленькі атракціони, зоопарк і аквапарк”, — йдеться у повідомленні.

У заяві адміністрація Dreamworld також запевняє, що в момент події умови безпеки в парку відповідали всім вимогам. Остання перевірка атракціону, де сталася трагедія, була проведена 29 вересня. Звіт про перевірку буде надано слідчим.

Як повідомляв УНН, чотири людини загинули під час відвідання атракціону в тематичному парку Dreamworld в австралійському штаті Квінсленд.