Париж заявил, что 27 стран ЕС должны скоординировать стратегию после победы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, что 27 стран-членов ЕС должны скоординировать стратегию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, со ссылкой на представителя французского правительства сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, чтобы 27 государств-членов Европейского Союза скоординировали свою стратегию относительно того, как укрепить Европу после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США", заявил представитель французского правительства, которого цитирует Reuters.

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При этом сообщается со ссылкой на Минобороны Франции, что министры обороны Франции и Германии проведут переговоры позже в среду после победы Трампа.

Как указывает издание, Трамп критиковал НАТО, обвиняя европейских союзников в слишком малых расходах на оборону. Во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что США помогут защитить членов НАТО от будущего нападения россии, только если европейские союзники будут тратить больше.

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