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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 132685 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Париж заявил, что 27 стран ЕС должны скоординировать стратегию после победы Трампа

Париж заявил, что 27 стран ЕС должны скоординировать стратегию после победы Трампа

Киев  •  УНН

11:43 • 9158 просмотра

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Президент Франции предложил 27 странам-членам ЕС скоординировать совместную стратегию после потенциальной победы Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, что 27 стран-членов ЕС должны скоординировать стратегию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, со ссылкой на представителя французского правительства сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, чтобы 27 государств-членов Европейского Союза скоординировали свою стратегию относительно того, как укрепить Европу после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США", заявил представитель французского правительства, которого цитирует Reuters.

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При этом сообщается со ссылкой на Минобороны Франции, что министры обороны Франции и Германии проведут переговоры позже в среду после победы Трампа.

Как указывает издание, Трамп критиковал НАТО, обвиняя европейских союзников в слишком малых расходах на оборону. Во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что США помогут защитить членов НАТО от будущего нападения россии, только если европейские союзники будут тратить больше.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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