Паралимпийская сборная Украины с рекордом победила на ЧЕ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальная паралимпийская сборная по плаванию установила рекорд по количеству медалей и выиграла чемпионат Европы по этому виду спорта, информирует УНН со ссылкой на Paralympic.org.
Сборная Украины в Дублине завоевала сразу 106 медалей, из которых 33 “золотых”, 44 “серебряных” и 29 “бронзовых” — первый результат в Европе.
Ближайшие конкуренты — Италия и Великобритания остались далеко позади с показателем 72 и 55 медалей соответственно.
Среди всех наших спортсменов выделим выступления Елизаветы Мерешко — 5 “золотых” и 3 “серебряные”, Ярослава Денисенко — 5 “золотых” и 2 “серебряных” и Максима Крипака — 4 “золотые” и 3 “серебряные”.
Добавим также, в общем награды завоевали 28 сборных.