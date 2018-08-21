Паралімпійська збірна України з рекордом перемогла на ЧЄ з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Національна паралімпійська збірна з плавання встановила рекорд за кількістю медалей та виграла чемпіонат Європи з цього виду спорту, інформує УНН з посиланням на Paralympic.org.
Збірна України в Дубліні завоювала одразу 106 медалей, з яких 33 “золотих”, 44 “срібних” і 29 “бронзових” — перший результат в Європі.
Найближчі конкуренти — Італія та Велика Британія залишилися далеко позаду з показником 72 і 55 медалей відповідно.
Серед усіх наших спортсменів виділимо виступи Єлизавети Мерешко — 5 “золотих” і 3 “срібні”, Ярослава Денисенка — 5 “золотих” і 2 “срібних” і Максима Крипака — 4 “золоті” і 3 “срібні”.
Додамо також, загалом нагороди вибороли 28 збірних.