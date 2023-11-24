Паралимпиец Оскар Писториус выйдет условно-досрочно через 11 лет после убийства девушки

Бывший паралимпийский чемпион Оскар Писториус должен быть освобожден из тюрьмы условно-досрочно почти через 11 лет после убийства своей подруги Ривы Стенкамп, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как напоминает издание, он несколько раз выстрелил в нее через дверь ванной в День святого Валентина в 2013 году, позже заявив, что принял ее за грабителя в их доме в Претории.

Писториус, которому сейчас 37 лет, был приговорен южноафриканским судом в 2016 году к 13 годам и пяти месяцам заключения.

Комиссия по условно-досрочному освобождению назначила его освобождение на 5 января 2024 года.

После освобождения Писториус будет находиться под наблюдением властей до тех пор, пока его приговор официально не закончится, "так же, как и все остальные условно-досрочно освобожденные", заявили в пятницу в Департаменте исправительных учреждений страны.

По словам представителя семьи Стенкампов, ему также придется посещать сеансы терапии.

В письме, зачитанном комиссии по условно-досрочному освобождению во время слушаний в пятницу, мать Стенкамп заявила, что не возражает против его освобождения, но спрашивает, действительно ли в тюрьме решаются "огромные проблемы гнева" Писториуса. Она добавила, что "будет беспокоиться за безопасность любой женщины", которая вступит с ним в контакт.

Это было второе слушание по делу об условно-досрочном освобождении Писториуса менее чем за год.

Его первое ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено в марте, поскольку он не отбыл минимальный срок содержания под стражей. Позже Конституционный суд Южной Африки признал это ошибкой, что привело к новому слушанию по условно-досрочному освобождению.

Дополнение

Оскар Писториус застрелил свою девушку Риву Стенкамп в их доме в Претории 10 лет назад.

Стенкамп была в отношениях с Писториусом три месяца, когда он произвел четыре выстрела из пистолета в дверь ванной в своем доме в Претории рано утром 14 февраля 2013 года.

Она умерла почти мгновенно.

Он был признан виновным в убийстве в 2015 году Верховным апелляционным судом, первоначально будучи признанным виновным в менее серьезном преступлении.

Голени Писториуса были ампутированы, когда ему было меньше года. Впоследствии он прибегнул к протезированию и стал всемирно известным спортсменом, известным как "бегущий по лезвию" (blade runner).

Он выиграл несколько золотых медалей на Паралимпийских играх. Он также соревновался со спортсменами, не имеющими инвалидности, на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Убийство Ривы Стенкамп всего через шесть месяцев и последующие судебные заседания стали главными новостями газет по всему миру.