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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Паралимпиада-2018: украинец Радь в шаге от медали финишировал в биатлоне "сидя"

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Мужским биатлонным спринтом в категории “сидя” (7,5 км) продолжились соревнования на Паралимпийских играх в Пхенчхан, передает корреспондент УНН.

В данных гонке на дистанции 7,5 км Украину представляли двое спортсменов. Наш дебютант Игорь Тарас Радь был близок к медали и финишировал 4-м (1 круг штрафа) +21,1 с. Максим Яровой не сумевший качественно отработать на стрельбе (2+4) и стал только 10-м из 20-ти участников.

“Я доволен четвертым местом, как для дебютной гонки на Паралимпийских играх”, — сказал после гонки Радь.

Стоит отметить, что лучшим в дисциплине стал представитель США Даниэль Кноссен (0+1) — 23:49, 7 мин. Серебряная медаль на счету Дмитрий Лобана из Белоруссии (1+0) +7,3 с. На пьедестал почета также попал канадец Коллин Камерон (0+1) +9,7 с.

Добавим, что украинские спортсмены соревнуются на ПИ-2018 в трех видах спорта среди шести, представленных Паралимпиады-2018: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт (сноуборд). 19 спортсменов участвуют в лыжных гонках и биатлоне, первый горнолыжном спорте (сноуборд).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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