Паралімпіада-2018: українець Радь за крок до медалі фінішував у біатлоні "сидячи"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Чоловічим біатлонним спринтом у категорії “сидячи” (7,5 км) продовжились змагання на Паралімпійських іграх у Пхьончхані, передає кореспондент УНН.
У даних перегонах на дистанції 7,5 км Україну представляли двоє спортсменів. Наш дебютант Ігор Тарас Радь був близьким до медалі і фінішував 4-м (1 коло штрафу) +21,1 с. Максим Яровий не зумів якісно відпрацювати на стрільбі (2+4) і став тільки 10-м із 20-ти учасників.
“Я задоволеним четвертим місцем, як для дебютної гонки на Паралімпійських іграх”, — сказав після гонки Радь.
Варто зазначити, що кращим у дисципліні став представник США Даніель Кноссен (0+1) — 23:49, 7 хв. Срібна медаль на рахунку Дмітра Лобана з Білорусії (1+0) +7,3 с. На п’єдестал пошани також потрапив канадець Коллін Камерон (0+1) +9,7 с.
Додамо, що українські спортсмени змагаються на ПІ-2018 у трьох видах спорту серед шести, репрезентованих Паралімпіадою-2018: лижні перегони, біатлон, гірськолижний спорт (сноуборд). 19 спортсменів беруть участь у лижних перегонах та біатлоні, 1 — у гірськолижному спорті (сноуборд).