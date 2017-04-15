Парад 105-летия рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106304 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163592 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120111 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118786 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113773 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105102 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155867 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Парад 105-летия рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР

Парад 105-летия рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР

Киев  •  УНН

 • 12578 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вооруженные силы Северной Кореи были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, деда лидера страны Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что вдоль реки Тэдонган выстроились сотни грузовиков с солдатами.

Парад может стать крупнейшим в истории страны.

По предварительным данным, КНДР 15 апреля может провести новое ядерное испытание.

15 апреля в Северной Корее празднуется "День Солнца", государственный праздник в честь дня рождения "великого вождя", "вечного президента" и "солнца нации" Ким Ир Сена.

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