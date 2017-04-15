Парад 105-летия рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вооруженные силы Северной Кореи были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, деда лидера страны Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".