Парад 105-летия рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вооруженные силы Северной Кореи были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, деда лидера страны Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что вдоль реки Тэдонган выстроились сотни грузовиков с солдатами.
Парад может стать крупнейшим в истории страны.
По предварительным данным, КНДР 15 апреля может провести новое ядерное испытание.
15 апреля в Северной Корее празднуется "День Солнца", государственный праздник в честь дня рождения "великого вождя", "вечного президента" и "солнца нации" Ким Ир Сена.