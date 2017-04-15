Парад 105-ї річниці народження Кім Ір Сена може стати найбільшим в історії КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Збройні сили Північної Кореї були зібрані в Пхеньяні для проведення військового параду на честь 105-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена, діда лідера країни Кім Чен Ина, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Відзначається, що уздовж річки Тедонган вишикувалися сотні вантажівок з солдатами.
Парад може стати найбільшим в історії країни.
За попередніми даними, КНДР 15 квітня може провести нове ядерне випробування.
15 квітня в Північній Кореї святкується “День Сонця”, державне свято в честь дня народження “великого вождя”, “вічного президента” і “сонця нації” Кім Ір Сена.