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Парад 105-ї річниці народження Кім Ір Сена може стати найбільшим в історії КНДР

Київ • УНН

 • 12588 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Збройні сили Північної Кореї були зібрані в Пхеньяні для проведення військового параду на честь 105-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена, діда лідера країни Кім Чен Ина, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Відзначається, що уздовж річки Тедонган вишикувалися сотні вантажівок з солдатами.

Парад може стати найбільшим в історії країни.

За попередніми даними, КНДР 15 квітня може провести нове ядерне випробування.

15 квітня в Північній Кореї святкується “День Сонця”, державне свято в честь дня народження “великого вождя”, “вічного президента” і “сонця нації” Кім Ір Сена.

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