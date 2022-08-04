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ЮАР сообщила о первой смерти, причинно связанной с вакциной от COVID-19

Киев • УНН

 • 369664 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Регулятор здравоохранения Южной Африки сообщил в четверг о причинно-следственной связи между смертью человека и вакциной против COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J), впервые такая прямая связь была установлен в стране. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Детали

У человека развилось редкое неврологическое расстройство, синдром Гийена-Барре, вскоре после введения вакцины J&J, после чего человек был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и позже скончался, сообщили на пресс-конференции ведущие ученые.

Возраст человека и другие личные данные не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Контекст

В июле прошлого года власти США добавили предупреждение в информационный бюллетень о вакцине J&J, в котором говорится, что данные свидетельствуют о повышенном риске синдрома Гийена-Барре в течение шести недель после вакцинации. В то время было зарегистрировано 100 предварительных сообщений о синдроме Гийена-Барре у реципиентов вакцины, включая 95 серьезных случаев и один зарегистрированный случай смерти.

Европейский регулятор лекарственных средств в прошлом году добавил синдром Гийена-Барре как возможный побочный эффект вакцины AstraZeneca против COVID, которая, как и J&J, использует технологию вирусных векторов.

Южная Африка использует прививки от J&J и Pfizer в своей кампании по вакцинации против COVID. Внедрение началось медленно из-за проблем с обеспечением поставок и длительных переговоров с фармацевтическими компаниями.

Добавим

Около 46% взрослого населения, что составляет 40 миллионов человек, в настоящее время полностью вакцинировано в стране.

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