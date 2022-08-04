ПАР повідомила про першу смерть, причинно пов'язану з вакциною від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Регулятор охорони здоров'я Південної Африки повідомив у четвер про причинно-наслідковий зв'язок між смертю людини та вакциною проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson (J&J), вперше такий прямий зв'язок був встановлений у країні. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
Деталі
У людини розвинулося рідкісний неврологічний розлад, синдром Гійєна-Барре, невдовзі після введення вакцини J&J, після чого людина була підключена до апарату штучної вентиляції легень і пізніше померла, повідомили на пресконференції провідні вчені.
Вік людини та інші особисті дані не розголошуються з міркувань конфіденційності.
Контекст
У липні минулого року влада США додала попередження в інформаційний бюлетень про вакцину J&J, в якому йдеться, що дані свідчать про підвищений ризик синдрому Гійєна-Барре протягом шести тижнів після вакцинації. На той час було зареєстрував 100 попередніх повідомлень про синдром Гійєна-Барре у реципієнтів вакцини, включаючи 95 серйозних випадків та один зареєстрований випадок смерті.
Європейський регулятор лікарських засобів минулого року додав синдром Гійєна-Барре як можливий побічний ефект вакцини AstraZeneca проти COVID, яка, як і J&J, використовує технологію вірусних векторів.
Південна Африка використовує щеплення від J&J та Pfizer у своїй кампанії з вакцинації проти COVID. Впровадження почалося повільно через труднощі із забезпеченням поставок і тривалих переговорів із фармацевтичними компаніями.
Додамо
Близько 46% дорослого населення, що становить 40 мільйонів осіб, наразі повністю вакциновано в країні.