Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пара Римский Франциск во время сегодняшнего богослужения призвал мир к миру и соидарности в борьбе с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Папа Римский Франциск провел богослужение в пустом соборе Святого Петра без участия верующих. Он призвал мир к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Франциск призвал к "немедленному" прекращению огня в вооруженных конфликтах.
"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - сказал он.
Он также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, которая унесла уже более 109 тысяч жизней по всему миру.
Папа также отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.