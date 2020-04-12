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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29288 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54752 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56466 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73826 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130537 просмотра

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Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19

Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16632 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пара Римский Франциск во время сегодняшнего богослужения призвал мир к миру и соидарности в борьбе с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Папа Римский Франциск провел богослужение в пустом соборе Святого Петра без участия верующих. Он призвал мир к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Франциск призвал к "немедленному" прекращению огня в вооруженных конфликтах.

"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - сказал он.

Он также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, которая унесла уже более 109 тысяч жизней по всему миру.

Папа также отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.

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