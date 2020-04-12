Папа Римський закликав світ до миру та солідарності у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Пара Римський Франциск під час сьогоднішнього богослужіння закликав світ до миру та соідарності у боротьбі з коронавірусною хворобою. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Папа Римський Франциск провів богослужіння в порожньому соборі Святого Петра без участі вірян. Він закликав світ до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Франциск закликав до "негайного" припинення вогню у збройних конфліктах.
"Нехай Христос просвітить усіх, хто несе відповідальність за конфлікти, щоб вони мали сміливість підтримати заклик до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу", - сказав він.
Він також закликав країни до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу, яка забрала вже понад 109 тисяч життів по всьому світу.
Папа також наголосив на необхідності скоротити чи пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.