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Папа Римський закликав світ до миру та солідарності у боротьбі з COVID-19

Папа Римський закликав світ до миру та солідарності у боротьбі з COVID-19

Київ • УНН

 • 16661 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Пара Римський Франциск під час сьогоднішнього богослужіння закликав світ до миру та соідарності у боротьбі з коронавірусною хворобою. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Папа Римський Франциск провів богослужіння в порожньому соборі Святого Петра без участі вірян. Він закликав світ до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

Франциск закликав до "негайного" припинення вогню у збройних конфліктах.

"Нехай Христос просвітить усіх, хто несе відповідальність за конфлікти, щоб вони мали сміливість підтримати заклик до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу", - сказав він.

Він також закликав країни до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу, яка забрала вже понад 109 тисяч життів по всьому світу.

Папа також наголосив на необхідності скоротити чи пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.

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