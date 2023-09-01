Папа Римский впервые в истории посетил Монголию

Детали

В интервью по дороге в Монголию Папа сказал, что с нетерпением ждет визита в эту страну и хочет познакомиться с ее культурой.

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«Здесь небольшой по числености народ, но великая культура», – сказал Папа Франциск.

86-летний понтифик, здоровье которого в последние годы ухудшилось, выглядел относительно подтянутым и в хорошем настроении, когда ходил вокруг самолета, используя трость. В других случаях он часто пользуется инвалидной коляской.

Папский рейс должен был пролететь над Китаем, прежде чем пересечь Монголию, которая не имеет выхода к морю, и, следуя обычаю приветствовать глав государств каждой страны, над которой он пролетает, Франциск должен был направить послание президенту Китая Си Цзиньпину.

Дополнение

Папа Римский встретится с президентом и премьер-министром Монголии, а затем выступит с речью перед руководителями правительства, культурного сектора и бизнеса. Затем он встретится с епископом, священниками и монахинями и одной из самых маленьких в мире католических общин, насчитывающей всего 1450 человек.

Католическая церковь была разрешена в Монголии только с 1992 года, когда коммунистическое правительство страны ушло в отставку, а религиозная свобода была закреплена в конституции.

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