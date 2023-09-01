Папа Римський вперше в історії відвідав Монголію

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В інтерв’ю по дорозі до Монголії Папа сказав, що з нетерпінням чекає візиту до країни, щоб познайомитися з її культурою.

Цитата

«Тут невеликий за чисельнісю народ, але велика культура», – сказав Папа Франциск.

86-річний понтифік, здоров'я якого останніми роками погіршилося, виглядав відносно підтягнутим і в хорошому настрої, коли ходив навколо літака, використовуючи тростину. В інших випадках він часто користується інвалідним візком.

Папський рейс мав пролетіти над Китаєм, перш ніж перетнути Монголію, яка не має виходу до моря, і, дотримуючись звичаю вітати глав держав кожної країни, над якою він пролітає, Франциск мав надіслати послання президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

Доповнення

Він зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Монголії, а потім виступить з промовою перед керівниками уряду, культурного сектору та бізнесу. Потім він зустрінеться з єпископом, священиками та монахинями та одну з найменших у світі католицьких громад, що налічує лише 1450 осіб.

Католицька церква була дозволена в Монголії лише з 1992 року, коли лояльний до СРСР комуністичний уряд країни пішов у відставку, а релігійна свобода була закріплена в конституції.

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