Папа Римский отказался смотреть финал ЧМ по футболу из-за обета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции из-за данного обета тридцатидвухлетней давности.
Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, пишет УНН.
Детали
Газета отмечает, что понтифик дал обещание не смотреть телевизор с 15 июля 1990 после проигрыша Аргентины в финале чемпионата мира против Германии со счетом 0:1. Франциск болеет за клуб “Сан-Лоренцо”, а результаты игр ему передает один из его помощников.
О выходе Аргентины в финал чемпионата мира 2022 года стало известно 13 декабря. Она стала первым финалистом, одержав победу над сборной Хорватии.
Напомним
Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.