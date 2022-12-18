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Папа Римский отказался смотреть финал ЧМ по футболу из-за обета

Киев • УНН

 • 1769250 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции из-за данного обета тридцатидвухлетней давности.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, пишет УНН.

Детали

Газета отмечает, что понтифик дал обещание не смотреть телевизор с 15 июля 1990 после проигрыша Аргентины в финале чемпионата мира против Германии со счетом 0:1. Франциск болеет за клуб “Сан-Лоренцо”, а результаты игр ему передает один из его помощников.

О выходе Аргентины в финал чемпионата мира 2022 года стало известно 13 декабря. Она стала первым финалистом, одержав победу над сборной Хорватии.

Напомним

Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.

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