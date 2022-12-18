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Папа Римський відмовився дивитись фінал ЧС з футболу через обітницю

Папа Римський відмовився дивитись фінал ЧС з футболу через обітницю

Київ • УНН

 • 1769251 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Папа Римський Франциск, який є аргентинцем, відмовився дивитись фінал чемпіонату світу з футболу, де зустрінуться збірні Аргентини та Франції через дану обітницю тридцятидворічної давності.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica, пише УНН.

Деталі

Газета зазначає, що понтифік дав обітницю не дивитись телевізор із 15 липня 1990 року після програшу Аргентини у фіналі чемпіонату світу проти Німеччини з рахунком 0:1. Франциск вболіває за клуб “Сан-Лоренцо”, а результати ігор йому передає один із його помічників.

Про вихід Аргентини до фіналу чемпіонату світу 2022 року стало відомо 13 грудня. Вона стала першим фіналістом, здобувши перемогу над збірною Хорватії.

Нагадаємо

Сьогодні, у фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Франції. Матч пройде на стадіоні “Лусаїл”.

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