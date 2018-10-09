Папа Римский споткнулся и упал

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5880 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68131 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117640 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125608 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165444 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152068 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140136 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130308 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178538 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 12:17 • 112294 просмотра
Актуальное
Папа Римский споткнулся и упал

Папа Римский споткнулся и упал

Киев  •  УНН

 • 10728 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Папа Римский Франциск сегодня, 9 октября, споткнулся и упал, однако падение не имело последствий для его здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA, которое приводит слова прес-секретаря Ватикана Грега Берка.

"Папа сегодня, "по возвращении в Санта-Марту, споткнулся и упал, он снова встал, можете быть уверены, он в порядке", - сообщил прес-секретарь.

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Напомним, в июле 2016 года Папа Римский Франциск споткнулся и упал после прибытия на святую мессу в Ченстохове в Польше.

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Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий.

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