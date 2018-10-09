Папа Римский споткнулся и упал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Папа Римский Франциск сегодня, 9 октября, споткнулся и упал, однако падение не имело последствий для его здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA, которое приводит слова прес-секретаря Ватикана Грега Берка.
"Папа сегодня, "по возвращении в Санта-Марту, споткнулся и упал, он снова встал, можете быть уверены, он в порядке", - сообщил прес-секретарь.
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Напомним, в июле 2016 года Папа Римский Франциск споткнулся и упал после прибытия на святую мессу в Ченстохове в Польше.
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Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий.