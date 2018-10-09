Папа Римский споткнулся и упал

КИЕВ. 9 октября. УНН. Папа Римский Франциск сегодня, 9 октября, споткнулся и упал, однако падение не имело последствий для его здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA, которое приводит слова прес-секретаря Ватикана Грега Берка.