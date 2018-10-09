Папа Римський спіткнувся та впав
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск сьогодні, 9 жовтня, спіткнувся і впав, проте падіння не мало наслідків для його здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANSA, яке наводить слова прес-секретаря Ватикану Грега Берка.
"Папа сьогодні, "по поверненні в Санта-Марту, спіткнувся і впав, він знову встав, можете бути впевнені, він в порядку", - повідомив прес-секретар.
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Нагадаємо, в липні 2016 року Папа Римський Франциск спіткнувся і впав після прибуття на святу месу в Ченстохові в Польщі.
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Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск з великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує дотримання релігійної свободи для віруючих всіх конфесій.