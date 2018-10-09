Папа Римський спіткнувся та впав

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск сьогодні, 9 жовтня, спіткнувся і впав, проте падіння не мало наслідків для його здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANSA, яке наводить слова прес-секретаря Ватикану Грега Берка.