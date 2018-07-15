Папа Римский констатирует соблюдение религиозной свободы в Украине

"Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от государства иностранного. Это я говорю вам. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.