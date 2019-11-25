Папа Римский Франциск встретился с императором Японии Нарухито
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Папа Римский Франциск, находящийся с апостольской миссией в Японии, встретился с императором страны Нарухито. Встреча носила сугубо личный характер и проходила в конфиденциальной обстановке в императорском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican news.
Глава Римско-католической церкви преподнес императору мозаичное изображение арки Тита в Риме. Эта работа, выполненная специальной ватиканской художественной студией, воспроизводит акварельный рисунок итальянского художника Филиппо Анивитти (1876-1955), который отражал римские пейзажи. Работа над мозаикой заняла почти полгода, сообщили в службе печати Святого престола.
Император Нарухито в черном строгом костюме лично встречал понтифика у входа во дворец.
Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий — главную государственную и личную императорскую печать, а также так называемые священные регалии — меч и драгоценную яшму. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически находится богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.