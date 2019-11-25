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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34127 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106687 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 92522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106114 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117567 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147886 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Папа Римский Франциск встретился с императором Японии Нарухито

Папа Римский Франциск встретился с императором Японии Нарухито

Киев  •  УНН

 • 23516 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Папа Римский Франциск, находящийся с апостольской миссией в Японии, встретился с императором страны Нарухито. Встреча носила сугубо личный характер и проходила в конфиденциальной обстановке в императорском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican news.

Глава Римско-католической церкви преподнес императору мозаичное изображение арки Тита в Риме. Эта работа, выполненная специальной ватиканской художественной студией, воспроизводит акварельный рисунок итальянского художника Филиппо Анивитти (1876-1955), который отражал римские пейзажи. Работа над мозаикой заняла почти полгода, сообщили в службе печати Святого престола.

Император Нарухито в черном строгом костюме лично встречал понтифика у входа во дворец.

Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий — главную государственную и личную императорскую печать, а также так называемые священные регалии — меч и драгоценную яшму. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически находится богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

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