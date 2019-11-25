Папа Римський Франциск зустрівся з імператором Японії Нарухіто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Папа Римський Франциск, що перебуває з апостольською місією в Японії, зустрівся з імператором країни Нарухіто. Зустріч носила суто особистий характер і проходила в конфіденційній обстановці в імператорському палаці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Vatican news.
Глава Римсько-католицької церкви підніс імператорові мозаїчне зображення арки Тита в Римі. Ця робота, виконана спеціальної ватиканської художньою студією, відтворює акварельний малюнок італійського художника Філіппо Анівітті (1876-1955), який відображав римські види. Робота над мозаїкою зайняла майже півроку, повідомили у службі друку Святого престолу.
Імператор Нарухіто в чорному строгому костюмі особисто зустрічав понтифіка біля входу до палацу.
Нарухіто вступив на престол 1 травня нинішнього року після того, як його 85-річний батько Акіхіто відрікся від титулу в зв’язку з похилим віком. У той же день новий імператор отримав символи своїх повноважень — головну державну і особисту імператорську друку, а також так звані священні регалії — меч і дорогоцінну яшму. Третя регалії — металеве дзеркало — зберігається в храмі, де символічно перебуває богиня Сонця Аматерасу, міфічна прародителька династії японських монархів.