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Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии

Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Папа Римский Франциск напомнил о риске использования атомной энергии и призвал принимать ответственные решения в области энергетики во имя будущих поколений. Об этом понтифик заявил в понедельник в японской столице в ходе встречи с пострадавшими от землетрясения и от цунами 2011 года, которые привели к аварии на АЭС “Фукусима-1”, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

“Хочу вспомнить катастрофу на АЭС „Фукусима-1“ и ее последствия. Помимо необходимости решения научных и медицинских проблем, нужно работать над восстановлением в том числе и общества. До тех пор, пока не будут восстановлены эти общины и люди не получат возможность на новое и безопасную жизнь, это ЧП нельзя считать исчерпаным. Поэтому это требует серьезного размышления по поводу использования атомной энергии, как раньше указывали мои братья — японские епископы, обратившихся с требованием закрыть атомные станции”, — сказал Франциск.

Он также подчеркнул, что необходимо принимать смелые и важные решения по использованию альтернативных источников энергии и будущего энергообеспечения. “Мы не имеем права принимать решения, исходя из эгоизма, поскольку несем ответственность за будущие поколения”, — подчеркнул Папа Римский.

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Авария на станции “Фукусима-1” произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошел выброс большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из зоны расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.

До сих пор на АЭС продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Станцию решено полностью демонтировать, но сделать это планируется только к 2040-х годов.

В результате землетрясения и вызванного им цунами погибли более 18 тыс. человек.

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