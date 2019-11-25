Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии

“Хочу вспомнить катастрофу на АЭС „Фукусима-1“ и ее последствия. Помимо необходимости решения научных и медицинских проблем, нужно работать над восстановлением в том числе и общества. До тех пор, пока не будут восстановлены эти общины и люди не получат возможность на новое и безопасную жизнь, это ЧП нельзя считать исчерпаным. Поэтому это требует серьезного размышления по поводу использования атомной энергии, как раньше указывали мои братья — японские епископы, обратившихся с требованием закрыть атомные станции”, — сказал Франциск.

Он также подчеркнул, что необходимо принимать смелые и важные решения по использованию альтернативных источников энергии и будущего энергообеспечения. “Мы не имеем права принимать решения, исходя из эгоизма, поскольку несем ответственность за будущие поколения”, — подчеркнул Папа Римский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея требует от Японии сообщить, не сбрасывает ли она воду с АЭС “Фукусима” в ее направлении

Авария на станции “Фукусима-1” произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошел выброс большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из зоны расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.

До сих пор на АЭС продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Станцию решено полностью демонтировать, но сделать это планируется только к 2040-х годов.

В результате землетрясения и вызванного им цунами погибли более 18 тыс. человек.