Папа Римський Франциск закликав оцінити ризики використання атомної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Папа Римський Франциск нагадав про ризик використання атомної енергії і закликав приймати відповідальні рішення в галузі енергетики в ім’я майбутніх поколінь. Про це понтифік заявив у понеділок в японській столиці в ході зустрічі з постраждалими від землетрусу і від цунамі 2011 року, які призвели до аварії на АЕС “Фукусіма-1”, передає УНН з посиланням на Vatican News.
“Хочу згадати катастрофу на АЕС „Фукусіма-1“ та її наслідки. Крім необхідності вирішення наукових і медичних проблем, потрібно працювати над відновленням в тому числі й суспільства. До тих пір, поки не будуть відновлені ці громади і люди не отримають можливість на нове і безпечне життя, цю НП не можна вважати вичерпаною. Тому це вимагає серйозного роздуму з приводу використання атомної енергії, як раніше вказували мої брати — японські єпископи, які звернулися з вимогою закрити атомні станції”, — сказав Франциск.
Він також підкреслив, що необхідно приймати сміливі та важливі рішення щодо використання альтернативних джерел енергії та майбутнього енергозабезпечення. “Ми не маємо права приймати рішення, виходячи з егоїзму, оскільки несемо відповідальність за майбутні покоління”, — підкреслив Папа Римський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея вимагає від Японії повідомити, чи не скидає вона воду з АЕС “Фукусіма” у її напрямку
Аварія на станції “Фукусіма-1” сталася в березні 2011 року: удар цунамі вивів з ладу системи енергопостачання і охолодження. В результаті в реакторах трьох енергоблоків ядерне паливо розплавилося і пропекло їх захисні корпусу. Це супроводжувалося вибухами водню, які пошкодили і четвертий енергоблок. Стався викид великого обсягу радіоактивних речовин, що призвело до зараження прилеглих до станції районів. Із зони розташування станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.
До сих пір на АЕС тривають роботи з ліквідації наслідків НП. Станцію вирішено повністю демонтувати, але зробити це планується тільки до 2040-х років.
В результаті землетрусу і викликаного ним цунамі загинули понад 18 тис. осіб.