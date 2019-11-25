Папа Римський Франциск закликав оцінити ризики використання атомної енергії

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Папа Римський Франциск нагадав про ризик використання атомної енергії і закликав приймати відповідальні рішення в галузі енергетики в ім’я майбутніх поколінь. Про це понтифік заявив у понеділок в японській столиці в ході зустрічі з постраждалими від землетрусу і від цунамі 2011 року, які призвели до аварії на АЕС “Фукусіма-1”, передає УНН з посиланням на Vatican News.