Папа Римский не посетит климатический саммит ООН из-за состояния здоровья
Киев • УНН
Папа Франциск отменяет свое участие в климатической конференции ООН в Дубае.
Врачи рекомендовали Папе Римскому Франциску отменить свой визит в Дубай на климатическую конференцию ООН из-за состояния здоровья. Об этом стало известно из заявления директора пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, передает УНН.
Хотя общая клиническая картина Святейшего Отца относительно состояния гриппа и воспаления дыхательных путей улучшилась, врачи попросили Папу не совершать поездку, запланированную на ближайшие несколько дней в Дубай, по случаю 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Детали
Папа Франциск, который открыто выступает за борьбу с изменением климата, должен был стать первым понтификом, посетившим глобальный климатический саммит. Однако он "с большим сожалением принял просьбу врачей" и отменил визит.
Также в сообщении Ватикана говорилось о том, что Папа готов участвовать в дискуссиях, которые будут проходить в ближайшие дни. Поэтому пути, которыми это можно будет реализовать, будут определены как можно скорее.
Напомним
Летом Папу Римского Франциска был госпитализирован для операции на брюшной полости. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако впоследствии Папа Франциск пропустил чтение запланированной речи на конференции в июне, заявив, что все еще имеет проблемы с дыханием после операции по удалению грыжи.
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Папа Римский не посетит климатический саммит ООН из-за состояния здоровья
Папа Франциск отменяет свое участие в климатической конференции ООН в Дубае.
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