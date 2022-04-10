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Папа Франциск призвал к переговорам и пасхальному перемирию в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В воскресенье, 10 апреля, в конце Святой Мессы Вербного воскресенья, Папа Римский Франциск возглавил богородичную молитву «Ангел Господень» и обратился к многочисленным паломникам на площади Святого Петра, в очередной раз настойчиво призвав к миру в Украине, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск призвал к переговорам и пасхальному перемирию в Украине

Цитата

"Во время Благовещения Ангел Господень сказал Марии: У Бога не останется бессильным никакое слово. Для Бога нет ничего невозможного, даже прекратить войну, конца которой не видно, – войну, из-за которой каждый день у нас перед глазами чудовищные массовые убийства и зверские жестокости против беззащитных гражданских лиц. Помолимся об этом", - сказал понтифик.

Детали

Он напомнил, что мир находится в преддверии католической Пасхи и готовится "праздновать победу Господа Иисуса Христа над грехом и смертью, – над грехом и смертью, а не над кем-то и против кого-то".

"Сегодня же продолжается война, ибо люди хотят победить именно так, по-мирски; но таким образом можно лишь проиграть. Почему бы не позволить победить Богу? Христос нёс Крест, чтобы освободить нас от власти зла; Он умер, дабы воцарились жизнь, любовь и мир. Да будет сложено оружие, да начнётся пасхальное перемирие, но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить борьбу, вовсе нет! Да начнётся перемирие для достижения мира путём реальных переговоров, с готовностью пойти даже на некоторые уступки во благо людей. Действительно, что это будет за победа, которая водрузит флаг на груду развалин? Для Бога нет ничего невозможного. Доверимся Ему по заступничеству Пресвятой Девы Марии", - заявил Епископ Рима.

Ранее

Как писал УНН, Украина ожидает, что россия приостановит боевые действия во время возможного визита Папы Римского в Киев.

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