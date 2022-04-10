Папа Франциск закликав до переговорів та великоднього перемир'я в Україні

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"Під час Благовіщення Ангел Господній сказав Марії: У Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Для Бога немає нічого неможливого, навіть припинити війну, кінця якої не видно, - війну, через яку кожен день у нас перед очима жахливі масові вбивства і звірячі жорстокості проти беззахисних цивільних осіб. Помолимося про це", - сказав понтифік.

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Він нагадав, що світ знаходиться напередодні католицького Великодня і готується "святкувати перемогу Господа Ісуса Христа над гріхом і смертю, - над гріхом і смертю, а не над кимось і проти когось".

"Сьогодні ж триває війна, бо люди хочуть перемогти саме так, по-мирськи; але таким чином можна лише програти. Чому б не дозволити перемогти Богу? Христос ніс хрест, щоб звільнити нас від влади зла; він помер, щоб запанували життя, любов і мир. Нехай буде складено зброю, та почнеться Великоднє перемир'я, але не для того, щоб перезарядити зброю і відновити боротьбу, зовсім ні! Так почнеться перемир'я для досягнення миру шляхом реальних переговорів, з готовністю піти навіть на деякі поступки на благо людей. Дійсно, що це буде за перемога, яка поставить прапор на купу руїн? Для Бога немає нічого неможливого. Довіримося йому за заступництвом Пресвятої Діви Марії", - заявив єпископ Риму.

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