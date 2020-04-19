Папа Франциск поздравил православных христиан с Пасхой

"Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с обеденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля. Понтифик поздравил также тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что папа не оставил без внимания ситуацию с пандемией COVID-19. Глава "святого престола" предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма", который не признает границы и не различает национальности. Он также призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

Как сообщалось ранее в УНН, Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19.