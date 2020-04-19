Папа Франциск поздравил православных христиан с Пасхой

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 869 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46757 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90160 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103701 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129749 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129841 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174003 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122089 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104964 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Актуальное
Папа Франциск поздравил православных христиан с Пасхой

Папа Франциск поздравил православных христиан с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 14950 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Глава "святого престола", Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой, а также предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма" во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с обеденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля. Понтифик поздравил также тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что папа не оставил без внимания ситуацию с пандемией COVID-19. Глава "святого престола" предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма", который не признает границы и не различает национальности. Он также призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

Как сообщалось ранее в УНН, Папа Римский призвал мир к миру и солидарности в борьбе с COVID-19.

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