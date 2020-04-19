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Папа Франциск привітав православних християн із Великоднем

Папа Франциск привітав православних християн із Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Глава "святого престолу", Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем, а також застеріг від зараження "вірусом байдужості та егоїзму" під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"Папа Римський Франциск привітав з Великоднем всіх православних християн. Глава Святого престолу виступив з обідньою молитвою в одній з римських церков у неділю, 19 квітня. Понтифік привітав також тих католиків, хто відзначає Великдень разом з православними. За його словами, подібне братство сприяє втіху і там, де християни становлять меншість", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що папа не залишив без уваги ситуацію з пандемією COVID-19. Глава "святого престолу" застеріг від зараження "вірусом байдужості та егоїзму", який не визнає кордону і не розрізняє національності. Він також закликав "викорінити нерівність і позбутися від несправедливості, які загрожують здоров'ю всього людства".

Як повідомлялося раніше в УНН, Папа Римський закликав світ до миру та солідарності у боротьбі з COVID-19.

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