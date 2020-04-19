Папа Франциск привітав православних християн із Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Глава "святого престолу", Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем, а також застеріг від зараження "вірусом байдужості та егоїзму" під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Папа Римський Франциск привітав з Великоднем всіх православних християн. Глава Святого престолу виступив з обідньою молитвою в одній з римських церков у неділю, 19 квітня. Понтифік привітав також тих католиків, хто відзначає Великдень разом з православними. За його словами, подібне братство сприяє втіху і там, де християни становлять меншість", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що папа не залишив без уваги ситуацію з пандемією COVID-19. Глава "святого престолу" застеріг від зараження "вірусом байдужості та егоїзму", який не визнає кордону і не розрізняє національності. Він також закликав "викорінити нерівність і позбутися від несправедливості, які загрожують здоров'ю всього людства".
Як повідомлялося раніше в УНН, Папа Римський закликав світ до миру та солідарності у боротьбі з COVID-19.