В марте 2024 года возле резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае установили башню с системой ПВО "Панцирь-С1". ПВО видно с воздуха - на нее можно посмотреть через гугл-карты, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

По данным СМИ, рядом с резиденцией российского диктатора владимира путина на Валдае установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" на башне, такую же, как ранее были замечены для установки ПВО в московской области. Она находится в лесу на острове Рябиновый в 3,7 километра от валдайской "дачи" российского диктатора.

Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года. Из истории снимков за прошедшие месяцы на сервисе Planet.com следует, что эта позиция ПВО возле валдайской резиденции путина была построена в марте 2024 года. В январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки украинских дронов на санкт-петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту стратегически важного объекта на Валдае".

Фотографию еще одного "Панциря", якобы установленного рядом с валдайской резиденцией путина в селе Ящерово, в январе 2023 года публиковало издание "Агентство".