Pantone назвал главный цвет 2025 года
Киев • УНН
Институт Цвета Pantone определил главный цвет 2025 года - "Mocha Mousse", теплый коричневый оттенок. Этот цвет символизирует стремление к ежедневным удовольствиям и напоминает о вкусе шоколада и кофе.
Институт Цвета Pantone представил цвет 2024 года - "Mocha Mousse" теплый коричневый оттенок, наполненный богатством. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт американской организации.
В 2025 году Институт Цвета Pantone определился с главным цветом следующего. Им стал "Mocha Mousse". Согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он питает нас воспоминаниями о вкусных свойствах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту. В основе PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежит наше стремление к ежедневным удовольствиям и выражает уровень продуманной снисходительности,
Отмечается, что Pantone каждый год выбирает цвет, который отражает глобальный дух времени, и привлекает для этого дизайнерское сообщество и энтузиастов цвета к разговору о цвете, подчеркивая связь между цветом и культурой.
Напомним
Институт Цвета Pantone представил Цвет 2024 года - персиковый оттенок Peach Fuzz ("персиковый пушок").