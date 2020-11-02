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Ученые рассчитали передачу COVID-19 на массовых мероприятиях, для этого организовали "экспериментальный концерт"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Эпидемиологи просчитали, с какой скоростью коронавирус нового типа во время массовых мероприятий распространяется внутри замкнутых помещений. Оказалось, что в этом случае при хорошей вентиляции и соблюдении мер гигиены количество новых случаев заражения увеличивается до 23%. Результаты расчетов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, пишет УНН.

Отметим, что научные материалы, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Из-за того, что в начале весны коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) начал быстро распространяться по планете, во многих странах ввели жесткие карантинные меры, стали отменять большинство публичных мероприятий, в том числе концерты и спортивные соревнования. Эпидемиологи предполагают, что из-за этого скорость распространения вируса резко снизилась, и большинство государств смогли подавить первую волну эпидемии.

Осенью коронавирус начал распространяться быстрее, поэтому ученые задумались, как на темпы распространения инфекции повлияют похолодание и возобновление массовых мероприятий. Это важно понимать, чтобы оценивать, нужно ли вновь запрещать эти мероприятия, чтобы замедлить вторую волну COVID-19.

Немецкие эпидемиологи под руководством главы отделения инфекционных болезней больницы при Университете им. Мартина Лютера (Германия) Штефана Морица попыталась оценить это с помощью необычного эксперимента.

Ученые устроили своеобразный “концерт поп-музыки”. На него согласились прийти 1,2 тыс. добровольцев и несколько музыкальных групп. Выступление проходило в замкнутом помещении. Все участники предварительно сдали тест на коронавирус, а во время концерта носили маски.

Мориц и его коллеги провели несколько подобных сессий, размещая слушателей и музыкантов на разном расстоянии друг от друга и замеряя, как много аэрозольных частиц и других потенциальных переносчиков SARS-CoV-2 достигало каждого добровольца. На основе этих данных эпидемиологи создали компьютерную модель распространения коронавируса в замкнутых помещениях.

Модель показала, что при соблюдении мер безопасности и обеспечении хорошей вентиляции помещений количество новых заражений было относительно низким. В среднем, на каждые 100 тыс. человек, которые посещают концерты или спортивные соревнования, вирус бы заполучили от 5 до 15 человек. Общее число случаев заражения в результате увеличилось бы на 0,4–2,3%.

Если же в помещении плохо работает вентиляция, то при наихудшем сценарии, то есть при полном заполнении зала, а также отсутствии социального дистанцирования и неполном соблюдении гигиенических мер, число новых зараженных может увеличиться на 23%.

Поэтому ученые рекомендуют усилить контроль за работой вентиляции, а также увеличить число входов и выходов из помещений, где проводятся концерты и спортивные соревнования. Исследователи надеются, с помощью таких мер можно будет замедлить распространение COVID-19 и при этом не отказываться от всех публичных мероприятий.

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