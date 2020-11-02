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Вчені розрахували передачу COVID-19 на масових заходах, для цього організували "експериментальний концерт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Епідеміологи прорахували, з якою швидкістю коронавірус нового типу під час масових заходів поширюється усередині замкнутих приміщень. Виявилося, що в цьому випадку при гарній вентиляції і дотриманні заходів гігієни кількість нових випадків зараження збільшується до 23%. Результати розрахунків вчені опублікували в електронній науковій бібліотеці medRxiv, пише УНН.

Відзначимо, що наукові матеріали, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Через те, що на початку весни коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) почав швидко поширюватися по планеті, в багатьох країнах ввели жорсткі карантинні заходи, стали скасовувати більшість публічних заходів, у тому числі концерти і спортивні змагання. Епідеміологи припускають, що через це швидкість поширення вірусу різко знизилася, і більшість держав змогли придушити першу хвилю епідемії.

Восени коронавірус почав поширюватися швидше, тому вчені задумалися, як на темпи поширення інфекції вплинуть похолодання і відновлення масових заходів. Це важливо розуміти, щоб оцінювати, чи потрібно знову забороняти ці заходи, щоб уповільнити другу хвилю COVID-19.

Німецькі епідеміологи під керівництвом голови відділення інфекційних хвороб лікарні при Університеті ім. Мартіна Лютера (Німеччина) Штефана Моріца спробували оцінити це за допомогою незвичайного експерименту.

Вчені влаштували своєрідний “концерт поп-музики”. На нього погодилися прийти 1,2 тис. добровольців і кілька музичних груп. Виступ проходив в замкнутому приміщенні. Всі учасники попередньо здали тест на коронавірус, а під час концерту носили маски.

Моріц і його колеги провели кілька подібних сесій, розміщуючи слухачів і музикантів на різній відстані один від одного і заміряючи, як багато аерозольних часток і інших потенційних переносників SARS-CoV-2 досягало кожного добровольця. На основі цих даних епідеміологи створили комп’ютерну модель поширення коронавірусу в замкнутих приміщеннях.

Модель показала, що при дотриманні заходів безпеки і забезпечення гарної вентиляції приміщень кількість нових заражень була відносно низькою. В середньому, на кожні 100 тис. осіб, які відвідують концерти чи спортивні змагання, вірус б отримали від 5 до 15 осіб. Загальна кількість випадків зараження в результаті збільшилася б на 0,4-2,3%.

Якщо ж в приміщенні погано працює вентиляція, то при найгіршому сценарії, тобто при повному заповненні залу, а також відсутності соціального дистанціювання і неповному дотриманні гігієнічних заходів, кількість нових заражених може збільшитися на 23%.

Тому вчені рекомендують посилити контроль за роботою вентиляції, а також збільшити кількість входів і виходів з приміщень, де проводяться концерти і спортивні змагання. Дослідники сподіваються, за допомогою таких заходів можна буде уповільнити поширення COVID-19 і при цьому не відмовлятися від будь-яких громадських заходів.

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