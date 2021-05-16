Пандемия: в Германии прогнозируют повторную вакцинацию уже осенью

КИЕВ. 16 мая. УНН. В немецкой комиссии по вакцинации считают высокой вероятность того, что жителям страны придется делать повторную прививку от коронавируса позже всего в 2022 году. Между тем число суточных заражений в ФРГ снижается, сообщает УНН со ссылкой на DW.