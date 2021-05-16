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Пандемия: в Германии прогнозируют повторную вакцинацию уже осенью

Киев • УНН

 • 19010 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В немецкой комиссии по вакцинации считают высокой вероятность того, что жителям страны придется делать повторную прививку от коронавируса позже всего в 2022 году. Между тем число суточных заражений в ФРГ снижается, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пандемия: в Германии прогнозируют повторную вакцинацию уже осенью

Цитата:

"В Германии вирус никуда не исчезнет. Поэтому нынешние прививки от коронавируса не последние, - пояснил глава комиссии Томас Мартинес. - Надо быть готовыми к тому, что в следующем году, возможно, всем нам придется освежить прививки".

Детали

В свою очередь, эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунная защита после прививки держится полгода. Поэтому некоторым жителям ФРГ придется повторно прививаться уже осенью, отметил политик.

"Если же в стране начнут распространяться варианты коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны, начать делать прививки усовершенствованными продуктами нужно будет уже раньше", - считает он.

Справка

В ФРГ первую прививку от коронавируса получили более 30 миллионов человек.

Между тем в Германии суточный прирост заражений коронавируса составляет 8500 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха, что на более чем четыре тысячи случаев меньше, чем неделю назад.

Всего с начала пандемии в ФРГ, где живет блзько 84 миллионов человек, выявлено 3,6 миллиона случаев заражения. За последние 24 часа умер 71 пациент, общее число летальных случаев возросло до 86 096. Выздоровели от COVID-19 более 3,29 млн человек.

Дополнение

В Германии планируют прививать от коронавируса вакциной Johnson & Johnson бездомных и беженцев, поскольку для ввода одного укола легче найти этих людей.

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