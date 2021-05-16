Пандемія: у Німеччині прогнозують повторну вакцинацію вже восени

Цитата:

"У Німеччині вірус нікуди не зникне. Тож нинішні щеплення від коронавірусу не останні, - пояснив голова комісії Томас Мертенс. - Треба бути готовими до того, що в наступному році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення".

Деталі

Своєю чергою, експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунний захист після щеплення тримається пів року. Тому деяким жителям ФРН доведеться повторно вакцинуватись уже восени, зазначив політик.

"Якщо ж в країні почнуть поширюватися варіанти коронавірусу, проти яких наявні вакцини будуть малоефективні, почати робити щеплення вдосконаленими препаратами потрібно буде вже раніше", - вважає він.

Довідково

У ФРН перше щеплення від коронавірусу отримали понад 30 мільйонів людей.

Між тим у Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом становить 8500 випадків, повідомив Інститут імені Роберта Коха, що на понад чотири тисячі випадків менше, ніж тиждень тому.

Загалом від початку пандемії у ФРН, де мешкає близько 84 мільйонів людей, виявлено 3,6 мільйона випадків зараження. За останні 24 години помер 71 пацієнт, загальне число летальних випадків зросло до 86096. Одужали від COVID-19 понад 3,29 млн осіб.

Доповнення

У Німеччині планують щепити від коронавірусу вакциною Johnson & Johnson безхатченків й біженців, оскільки для введення одного уколу легше відшукати цих людей.