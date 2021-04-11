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Пандемия: в больнице в Перу 12 человек с COVID-19 умерли из-за отсутствия кислорода

Пандемия: в больнице в Перу 12 человек с COVID-19 умерли из-за отсутствия кислорода

Киев  •  УНН

 • 17359 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По меньшей мере 12 человек с коронавирусом умерли в одной из больниц на севере Перу из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии. Трагедия произошла 9 апреля в городе Талара (регион Пьюра), сообщило в субботу агентство EFE, пишет УНН.

Детали

Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился, а снабженцы не пополнили его своевременно, несмотря на то, что заявка им была направлена задолго до того, как запасы иссякли. Компания Oximan, обеспечивающая кислородом больницы региона Пьюра, заявила, что газ доставляется из столицы страны Лимы, а в регионе “у нее нет необходимых запасов” для пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии “ни в одной из больниц не возникала столь трагическая ситуация”, заявил представитель уполномоченного по правам человека в регионе Пьюра Сесар Орреро. Он и родственники умерших потребовали от властей провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных.

В свою очередь представители прокуратуры сообщили о начале предварительного расследования обстоятельств трагедии в Таларе. По его итогам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Справка

По данным перуанского Минздрава, с начала пандемии в Перу зарегистрировано более 1,6 млн заразившихся коронавирусом, умерли 54 669 пациентов. В последнее время в стране регистрируется значительный рост числа инфицированных и летальных исходов от последствий заражения COVID-19.

Согласно данным ВОЗ — в Перу 1 617 864 случая болезни, 53 978 человек погибли.

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