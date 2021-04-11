Пандемія: у лікарні у Перу 12 осіб з COVID-19 померли через відсутність кисню

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Щонайменше 12 осіб з коронавірусом померли в одній з лікарень на півночі Перу через відсутність кисню в палатах інтенсивної терапії. Трагедія сталася 9 квітня у місті Талара (регіон П’юра), повідомило в суботу агентство EFE, пише УНН.

Деталі

Кисень в резервуарі, який мала в своєму розпорядженні лікарня, закінчився, а постачальники не поповнили його своєчасно, незважаючи на те, що заявка їм була направлена задовго до того, як запаси вичерпалися. Компанія Oximan, що забезпечує киснем лікарні регіону П’юра, заявила, що газ доставляється зі столиці країни Ліми, а в регіоні “у неї немає необхідних запасів” для пацієнтів з коронавірусом.

З початку пандемії “ні в одній з лікарень не виникала настільки трагічна ситуація”, заявив представник уповноваженого з прав людини в регіоні П’юра Сесар Оррері. Він і родичі померлих зажадали від влади провести ретельне розслідування і притягнути до відповідальності винних.

У свою чергу представники прокуратури повідомили про початок попереднього розслідування обставин трагедії у Таларі. За його підсумками буде прийнято рішення про можливе порушення кримінальної справи.

Довідка

За даними перуанського Мінохоронздоров’я, з початку пандемії в Перу зареєстровано понад 1,6 млн інфікованих коронавірусом, померли 54 669 пацієнтів. Останнім часом в країні реєструється значне зростання кількості інфікованих і смертей від наслідків зараження COVID-19.

Згідно з даними ВООЗ — у Перу 1 617 864 випадки хвороби, 53 978 осіб загинули.

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